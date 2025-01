La politique française à Mayotte : colonialisme, répression et expulsions

"La France devrait abandonner sa posture postcoloniale et néocoloniale, héritée de la logique de la Françafrique, pour assumer un rôle de médiation et œuvrer en faveur du bien-être des populations locales, plutôt que de privilégier ses seuls intérêts opportunistes.", note le site Insoumission du parti LFI.

Le mouvement de gauche dessine une image triste du tissu social de cette île déchirée par les traces de la colonisation :

« Les habitants des Comores qui n’ont pas signé de déclaration de reconnaissance de leur nationalité française avant le 11 avril 1978 et tous ceux et celles qui sont né.es dans les autres îles que Mayotte après le référendum de 1974 ont perdu la nationalité française et sont désormais considérées comme étranger.es. De ce fait, dans une même famille, il peut y avoir aussi bien des Français.es que des Comoriens.

Avant la colonisation, par le commerce maritime, ces populations se sont toujours déplacées dans une île et l’autre, entre les Comores, le Madagascar, et la côte sud-ouest de l’Afrique. Le tissu social a été renforcé par les mariages inter-îles. À l’époque, Mayotte ne comptait que quelques milliers de personnes d’origine arabe, mahoraise, africaine et malgache. Le recensement de 1843 (Gevrey) fait état de 3 300 personnes : 600 Sakalaves, ethnie du nord de Madagascar, 700 Arabes, 500 Mahorais et 1 500 esclaves. »