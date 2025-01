Menacer les installations nucléaires de l'Iran constitue une violation de la charte des Nations unies (Téhéran)

Esmaeil Baghaï, porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, a réagi aux remarques hostiles du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à l'encontre des installations nucléaires iraniennes, en soulignant : « Cette question, d'un point de vue juridique, constitue une menace de recours à la force et une violation de la Charte des Nations unies.

« La menace contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran est considérée comme une menace pour la paix et la sécurité internationales, et le Conseil de sécurité doit se pencher sur ces questions et demander des comptes au gouvernement américain », a-t-il ajouté.

Le gouvernement démocrate américain, que de nombreux Américains considèrent comme l'État le plus défaillant de l'histoire des États-Unis, tente de dicter ses méthodes défaillantes à la prochaine administration américaine, a noté le porte-parole de la diplomatie iranienne en réitérant que le peuple iranien avait démontré qu'il agira de manière décisive pour défendre sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale et sa dignité.

En réponse à une question sur les détails de l'accord stratégique global avec la Russie, M. Baghaï a expliqué que cet accord comportait plusieurs dimensions dans les domaines économique, commercial, énergétique, environnemental, de la défense et de la sécurité, en précisant que le processus d'élaboration de cet accord a commencé il y a de nombreuses années.

Ce document est une mise à jour de l'accord de coopération à long terme qui a été précédemment approuvé et signé entre les deux pays, notant que ce document a été approuvé par les deux pays depuis le début de l'été, et les deux parties ont attendu le bon moment pour signer ces deux documents par les présidents des deux pays.

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a également déclaré qu'il s'agissait d'un document bilatéral visant à renforcer les relations entre l'Iran et la Russie, notant qu'en trois décennies, l'Iran et la Russie ont étendu leur coopération dans tous les domaines et que, compte tenu des exigences de l'époque ainsi que du niveau et de l'étendue des relations, il était nécessaire de mettre à jour le document précédent.

En réponse à une question sur une citation du ministre iranien des affaires étrangères selon laquelle le gouvernement islamique en Syrie constitue une menace pour l'Iran, M. Baghaï a déclaré que tout le monde et les amis des médias devraient être très prudents lorsqu'ils reprennent des nouvelles et des rapports dont la nature et l'authenticité peuvent être douteuses dès le départ et qu'ils les republient.

Soulignant l'inauthenticité des informations publiées, il a ajouté qu'il était très facile de les vérifier, soulignant que l'on pouvait se référer aux interviews originales du ministre Araghchi et aux propos d'autres responsables iraniens pour vérifier et confirmer que ces informations étaient effectivement fausses et visaient à semer la discorde entre les pays de la région.

M. Baghaï a déclaré qu'aujourd'hui, il est possible de deviner à partir de quelles sources de telles informations sont publiées et discutées en fonction de l'évolution de la situation dans la région.

En réponse à une question sur la position de la République islamique d'Iran concernant l'évolution de la situation en Syrie, M. Baghaï a déclaré que les positions de l'Iran sur la Syrie étaient claires et que, depuis le début de l'évolution de la situation, il avait été souligné que l'Iran respectait le choix des Syriens et que ce que le peuple syrien décidait devait être respecté par tous les pays de la région.

« La préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Syrie est importante pour l'Iran et pour l'ensemble de la région, et ces préoccupations communes ont été soulevées et discutées », a déclaré M. Baghaï.

La Syrie devrait être en mesure de déterminer son propre destin et son avenir sans l'interférence destructrice de parties régionales ou internationales, et ne devrait pas devenir un lieu de développement du terrorisme et de l'extrémisme violent, a ajouté le porte-parole.

En ce qui concerne la prochaine visite du Premier ministre irakien en Iran, Baghaï a déclaré que cette visite était effectuée à l'invitation du président iranien dans le cadre des échanges diplomatiques entre les deux pays, au cours desquels les relations bilatérales dans divers domaines seront discutées.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté que l'évolution de la situation dans la région, notamment en Syrie, compte tenu de son importance et de sa sensibilité, sera certainement l'un des sujets les plus importants à l'ordre du jour de cette visite.

En ce qui concerne la date et les détails du nouveau cycle de négociations entre l'Iran et l'Europe, M. Baghaï a déclaré que ces pourparlers s'inscrivaient dans la continuité du processus précédemment convenu et constituaient une étape supplémentaire par rapport aux pourparlers entre l'Iran et l'Europe en décembre, dont le nouveau cycle se tiendra les 13 et 14 janvier à Genève.

Il a précisé que ces pourparlers porteront sur une série de questions, notamment les questions régionales, les relations bilatérales, la question nucléaire et la levée des sanctions.

Interrogé sur la possibilité de négociations entre l'Iran et les États-Unis, M. Baghaï a déclaré : « Le ministre des affaires étrangères a également déclaré clairement : « Nous sommes prêts à des négociations honorables et dignes pour lever les sanctions et répondre mutuellement aux préoccupations des autres parties concernant la nature de notre programme nucléaire ».