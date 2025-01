Porte-parole du CGRI : le ciel des territoires occupés est « à portée de la main et sans défense »

Le général Ali Mohammad Naïni s’exprimant ce lundi après-midi 6 janvier 2025 lors d’une conférence de presse à l'occasion des exercices exposant la puissance dissuasive des forces armées iraniennes a déclaré : « Nous sommes prêts à affronter toute bataille, des batailles vastes et complexes et de toute envergure. »

Le général Naïni a ajouté : « Notre capacité à faire face aux menaces et aux séditions, à faire face aux guerres médiatique, politique et économique, culturelle et de sécurité, ainsi qu'à la guerre imposée depuis 8 ans et à d'autres types de séditions dangereuses, ont toutes été des leçons à donner à l'ennemi jusqu'à présent.

Déclarant que les opérations de la « Promesse honnête » ne représentaient qu'une petite partie du pouvoir inépuisable de la RII, il a déclaré : « L'ennemi sait que le ciel des territoires occupés (Israël) est à portée de la main et sans défense pour l’Iran, et que nous pouvons agir dans de multiples dimensions et avec plus de précision, de rapidité et destruction. »