Abou Obaïda: les tentatives du régime sioniste de briser la Résistance en Cisjordanie est vouée à l'échec

Téhéran-IRNA- Abou Obaïda, porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a souligné dans un communiqué que les courageux héros de Cisjordanie prouvent une fois de plus qu'ils sont au cœur de la bataille des opérations de la Tempête al-Aqsa et que tous les paris visant à les briser ou à les dissuader de soutenir Gaza par l’occupation et ses sbires sont déjà voués à l’échec.

"L'ennemi doit savoir que tant qu'il poursuivra ses massacres et ses agressions contre Gaza et la Cisjordanie, il en paiera un lourd tribut dans le sang de ses militaires, et qu'il ne bénéficiera pas de la sécurité tant que notre peuple n’en bénéficiera pas "a-t-il martelé. Ce communiqué a été publié en réaction à la mort de trois colons sionistes dans une opération de représailles en Cisjordanie lundi. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un bus et plusieurs véhicules près de la colonie de peuplement Kedumim en Cisjordanie tuant trois sionistes et en blessant neuf. Le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a également salué dans un communiqué l’opération héroïque en Cisjordanie occupée.