Les services de sécurité yéménites déjouent un complot d'espionnage britannique et saoudien

Le réseau aurait été chargé de recueillir des renseignements sur les capacités stratégiques du Yémen, notamment les sites de missiles, les opérations de drones et les déplacements des principaux dirigeants. Les recrues ont été formées à Riyad, équipées d'outils de surveillance avancés et se sont vu confier des missions de surveillance des lieux sensibles et de téléchargement de données de renseignement.

Selon le communiqué, des tests techniques et d’évaluation ont été effectués lors de la phase de recrutement de ces espions par des officiers britanniques et saoudiens à Riyad, puis ils ont été formés et équipés.

Les appareils de sécurité yéménites ont déclaré que les services d’espionnage britanniques ont fait des terres de l’Arabie saoudite le centre de gestion et de mise en œuvre de leurs activités de renseignement.

Les autorités ont souligné leur engagement continu à lutter contre l'espionnage étranger, exhortant les citoyens à signaler les activités suspectes et prévenant de châtiments sévères en cas de collaboration avec des agences de renseignement hostiles.