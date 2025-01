Armée d'occupation : 63 commandants de compagnie et 20 adjoints tués à Gaza depuis le début de la guerre

La radio de l'armée du régime sioniste a rapporté que de nombreux commandants militaires des forces israéliennes ont subi de lourdes pertes, notant que les combats se poursuivent dans plusieurs zones de la bande de Gaza et que la situation militaire est toujours tendue.

Lundi, l'occupation israélienne a reconnu la mort d'un officier et de deux soldats et les blessures de deux autres lors de combats avec la Résistance dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé lundi soir qu'un officier et un soldat avaient été tués et deux autres grièvement blessés lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.

Le journal israélien Haaretz a reconnu que la mort de l'officier et du soldat de la brigade Nahal était due au tir d'un missile antichar dans la région de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza.

Plus tôt lundi, le conseil régional de Binyamin a annoncé la mort d'un soldat israélien de la colonie d'Eli lors de combats dans la bande de Gaza, selon ce qui a été rapporté par la Douzième chaîne israélienne.

La Société de radiodiffusion israélienne a rapporté que le nombre de membres de l'armée d'occupation tués depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023 a atteint 826 officiers et soldats, tandis que des milliers de soldats ont été blessés et ont souffert de handicaps physiques et psychologiques.