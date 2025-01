Hamas : les Arabes et les musulmans doivent faire face aux plans ambitieux d'Israël

" L’appel des comptes officiels sionistes et les fanfaronnades des dirigeants de l’occupation à annexer les terres palestiniennes et arabes, notamment la Jordanie, la Syrie et le Liban, confirment sa nature agressive et ses ambitions expansionnistes", dénonce le Hamas dans son communiqué.

Le Hamas a ajouté que ces politiques agressives et ces allégations publiques répétées, coïncidant avec une guerre brutale de génocide et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, nécessitent des positions et des mesures fortes de la part de la Ligue des États arabes et des gouvernements arabes et islamiques pour faire face à ces ambitions, mettre fin à la poursuite des crimes sionistes contre le peuple palestinien et leur fournir des moyens de soutien face aux plans fascistes visant l’ensemble de la région.