JCPOA: l'Iran prêt à permettre à toutes les parties de revenir à l'accord et de remplir leurs engagements mutuels (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian, lors de la rencontre avec Lisha Teresa Moore, la nouvelle ambassadrice d'Irlande, a souligné que la République islamique d'Iran cherche à promouvoir la réconciliation intérieure et les interactions amicales sur la scène internationale. Il a ajouté : « Le quatorzième gouvernement de l'Iran cherche à approfondir et à renforcer ses relations avec d'autres pays par la compréhension et le dialogue. » Il a également exprimé son respect pour la position indépendante et le soutien de l'Irlande envers le peuple palestinien, en espérant que les crimes commis par le régime d’Occupation israélien contre le peuple sans défense de Gaza cessent rapidement et que l'aide humanitaire commence à leur parvenir.

L'ambassadrice d'Irlande a exprimé sa joie de voir l'ambassade de son pays reprendre ses activités en Iran après 12 ans de rupture, soulignant que les positions du gouvernement irlandais concordaient avec celles du président Pezeshkian. Elle a également précisé que l'Irlande croyait en le rôle crucial de l'Iran dans la région et le monde et cherchait à développer les relations bilatérales.

De même, lors de sa rencontre avec Hugo Shorter, le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran, Massoud Pezeshkian a rappelé que la position de la République islamique d'Iran était de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Il a condamné l'inaction des pays occidentaux face aux crimes du régime israélien contre les femmes et les enfants innocents de Gaza, soulignant que cet échec à défendre les droits humains, et l'envoi de matériels militaires américains et européens à Israël, était inacceptable.

Le président de la RII a aussi évoqué le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire (JCPOA) et la violation du pacte international par les pays européens, tout en réaffirmant que l'Iran, fidèle à ses principes et à la fatwa du Guide suprême, n'avait aucune intention d'utiliser ses capacités nucléaires à des fins militaires. Il a également exprimé la pleine disposition de l'Iran à revenir à l'accord et à respecter les engagements réciproques liés au Pacte.

Dans ses discussions avec Emil Frederik de Bennett, le nouvel ambassadeur des Pays-Bas, M.Pezeshkian a mis en avant les relations diplomatiques de plus de 400 ans entre les deux pays, exprimant l'espoir de renforcer ces liens dans différents domaines. Il a également mentionné les efforts du régime d’Occupation israélien pour saboter ces efforts en créant des obstacles, notamment par l'assassinat de M. Haniyeh, invité officiel de la République islamique d'Iran.

L'ambassadeur des Pays-Bas a, pour sa part, rappelé que le premier ambassadeur néerlandais était venu en Iran en 1651 et a réaffirmé l'intérêt de son pays pour renforcer la coopération avec l'Iran.

Lors de la rencontre avec Jonah Maina Mwangui », le nouvel ambassadeur du Kenya, Pezeshkian a qualifié de satisfaisantes les relations bilatérales et a exprimé l'espoir que ces relations se développent encore davantage dans les domaines d'intérêt commun.

Lors de sa rencontre avec "Mohammed Al-Razi", le nouvel ambassadeur mauritanien, le Président a déclaré que les peuples des deux pays sont frères et sœurs religieux l'un de l'autre et que nous devons mettre en pratique ce point important de manière objective.

Les pays islamiques ont la capacité d’améliorer au plus haut niveau la vie de leurs peuples en approfondissant et en renforçant la coopération et en échangeant leurs capacités et leurs expériences entre eux.

En outre, lors de la rencontre avec le nouvel ambassadeur du Turkménistan, Ilyas Qaypov, le président Pezeshkian a souligné la politique fondamentale de la République islamique d'Iran visant à élargir les relations avec ses voisins, y compris le Turkménistan, et a déclaré : L'Iran et le Turkménistan entretiennent des relations de longue date et J'espère qu'avec votre présence, les relations entre les deux pays se développeront.

Lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur d'Arménie, Grigor Hakobyan, le président a rappelé les relations de longue date entre les deux nations, l'Iran et l'Arménie, et a déclaré : « L'élargissement de nos relations avec nos voisins, y compris l'Arménie, est une politique stratégique et fondée sur des principes et j'espère que pendant votre mission en Iran, ces relations s'amélioreront quoi qu'il arrive.

Le président de la RII a en outre souligné l'importance des relations étroites entre les deux pays lors de leur rencontre avec Jorge Fernando Lefebre Nicolás, le nouvel ambassadeur de Cuba, et a déclaré : « L'Iran et Cuba ont payé et paient tous les deux sur le chemin de l'indépendance et dans la lutte contre l'impérialisme. Les pays indépendants peuvent donc se soutenir mutuellement pour résoudre les problèmes. J'espère que pendant votre mission diplomatique en Iran, nous assisterons à l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Le Président de la République d'Iran, lors de sa rencontre avec Mashal Ahmad Mansour, le nouvel ambassadeur du Koweït, a également déclaré : « Les pays islamiques devraient suivre la tradition et les conseils et directives du Saint Prophète (PSL) pour consolider leurs relations et leur fraternité les uns avec les autres, et J'espère que durant votre mission diplomatique à Téhéran, les relations entre l'Iran et le Koweït s'amélioreront.

Au cours de la rencontre avec le nouvel ambassadeur de Sierra Leone, Salamo Koroma, M.Pezeshkian a également exprimé l'espoir que pendant sa mission, les relations entre les deux pays se développeront davantage dans les domaines d'intérêt des deux côtés.