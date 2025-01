Cérémonie commémorative pour les victimes de l’incident d'avion ukrainien à Imamzadeh Saleh de Téhéran

Téhéran - IRNA – Une cérémonie de commémoration pour les martyrs du vol 752 de l'incident tragique de l'avion ukrainien, a eu lieu ce mardi soir 7 janvier 2025. Elle s'est déroulée en présence de Saïd Ohadi, chef de la Fondation des Martyrs et des Volontaires, Zahra Behrouz Azar, vice-présidente pour les Femmes et les Affaires familiales, et Fatemeh Mohajerani, la porte-parole du gouvernement de la République islamique d’Iran, à Imamzadeh Saleh (P) au nord de Téhéran.



Toujours lors de la cérémonie, des poèmes ont été lus pour les martyrs de l’incident de l’avion ukrainien. Dans l'incident du crash de l’avion de ligne d’un Boeing 737 appartenant à Ukraine Airlines, écrasé le 8 janvier 2020 après avoir décollé de l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran, 176 passagers ont été tués, dont 148 Iraniens, 10 Afghans et 18 ressortissants d'autres pays. Mahdieh Qavi, Mohammad Amin Jebelli, Parinaz Kadir Panah, Dr Mohammad Hassan Asadi Lari et Zainab Asadi Lari, Mohammad Mahdi Eliasi et Iman Kadir Panah, étant parmi les martyrs du drame, reposent à l’Imamzadeh Saleh de Téhéran.