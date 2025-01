Primat de la cathédrale apostolique arménienne d'Azerbaïdjan : Aucun pays n'accorde autant de respect aux chrétiens que l'Iran

Le primat Grigor Chiftchian a fait ces remarques lors de la cérémonie célébrant la naissance de Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) ce mardi soir, 7 janvier 2025, en précisant : « J'ai vécu dans divers pays, et dans aucun pays musulman où des chrétiens vivent, les chrétiens ne jouissent d'un tel respect. »

Il a ajouté : « Je suis né au Liban, et dans les pays arabes, lorsqu'une église est construite, il n'est pas permis de placer une croix au sommet ou de faire sonner les cloches. »

Le primat a poursuivi : « Lorsque je leur dis au Liban qu’en Iran, nous installons des croix sur nos églises et faisons sonner les cloches, ils sont étonnés et veulent en savoir plus. Je leur réponds que c'est parce que le peuple iranien est si cultivé qu'il accueille diverses religions et leur accorde le respect qu'elles méritent. »

Le primat a conclu en rappelant : « Nous, les chrétiens, sommes des croyants en Dieu tout comme nos frères musulmans monothéistes ; il n'y a aucune différence entre les religions divines. Nous ne devons donc pas permettre que des divergences et des divisions soient créées entre les religions divines. »