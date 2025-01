Iran – France : Baghaei rejette les accusations de Macron contre la République islamique

Rejetant les fausses accusations choquants et hors de la norme diplomatique du président Macron considérant l’Iran comme le premier défi de la sécurité dans la région du Proche-Orient, Esmaeil Baghaei martèle : « La menace immédiate et réelle à la paix et à la stabilité régionales est le régime d'occupation d'Israël qui, avec le plein soutien des États-Unis et de certains pays européens, comme la France, poursuit son génocide en Palestine occupée, et étend la portée de ses agressions militaires et de son expansionnisme à différents pays de la région. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également rejeté les fausses affirmations du président français concernant le programme nucléaire iranien et a souligné que les activités nucléaires pacifiques de l'Iran s'inscrivent dans le cadre du droit international et sont sous la surveillance stricte et continue de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé sa surprise et ses regrets face à l'inquiétude du président français concernant les interactions entre l'Iran et les pays africains et a déclaré : Les pays qui ont un passé de colonialisme violent en Afrique ne peuvent pas dicter des tâches aux pays africains indépendants et à d'autres nations libres du monde.

« Les relations de la République islamique d'Iran avec les pays africains sont fondées sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté nationale et de l'indépendance politique de chaque pays africain souverains et se basent sur les principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les gouvernements en respectant la Charte des Nations Unies et envisagent d’obtenir des avantages mutuels. », a conclu le haut diplomate iranien.

Ses propos irresponsables du chef de l’Etat français sont en flagrante opposition avec les gestes réconciliant du président Macron lors de son entretien avec le président iranien en marge de de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2024.

Lors de cette rencontre avec le président Massoud Pezeshkian, Emmanuel Macon avait pour sa part exprimé son inquiétude face à l'agression du régime israélien contre le Liban.

Il avait déclaré que la France condamne fermement l'agression contre le Liban et qu'elle déploie tous les efforts possibles pour y mettre un terme.

Malheureusement, le président français dans certaines parties de son discours a charpenté des accusations sans fondement contre l’Iran alors que même d’après les mots prononcés dans le cadre du même discours concernant la lutte contre le terrorisme de Daesh, les deux Sommets de Bagdad et la quette de paix dans la région, la République islamique d’Iran a contribué colossalement dans la défaite des terroristes en Irak et en Syrie.