Les États-Unis ont été vaincus en Iran et cherchent à compenser cette défaite (l’ayatollah Khamenei)

Le 8 janvier 2025, à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement historique du peuple de Qom contre le régime oppressif des Pahlavi en 1978, l'imam Khamenei a rencontré des milliers de personnes de la province de Qom. Lors de la réunion, l'ayatollah Khamenei a expliqué la raison pour laquelle l'Iran ne négocie pas avec les États-Unis, considérant que leur hostilité à l'égard de la République islamique est due au fait qu'ils ont perdu une opportunité politique et économique importante à la suite de la révolution islamique.

Le Leader a souligné la nécessité de tirer des leçons du soulèvement du 19 Dey (9 janvier 1978), identifiant les efforts « incessants, substantiels et efficaces » des médias et des activistes des médias sociaux pour « déchirer le voile de l'illusion de pouvoir de l'ennemi et sauvegarder l'opinion publique » comme des besoins urgents d'aujourd'hui.

L'ayatollah Khamenei a estimé que le soulèvement du 19 décembre à Qom contenait plusieurs leçons et enseignements, soulignant que la leçon la plus importante de cette journée était qu'elle révélait le type d'Iran que l'Amérique désirait et préférait.

Soulignant la visite du président Carter à Téhéran le 31 décembre 1977, son éloge fallacieux de Mohammad Reza Pahlavi ainsi que la présentation par Carter de l'Iran Pahlavi comme un « îlot de stabilité », l'imam Khamenei a expliqué : « L'Iran que Carter jugeait souhaitable pour l'Amérique en 1977 était, en termes de politique étrangère, entièrement soumis aux États-Unis et servait à garantir les intérêts américains.

Sur le plan intérieur, il a été le théâtre d'une répression sévère de tous les mouvements d'opposition, ainsi que de tous les points de vue divergents par rapport au régime ».

Le leader de la révolution islamique a fait remarquer qu'à cette époque, les États-Unis envisageaient un Iran idéal caractérisé par d'immenses revenus pétroliers accompagnés d'une forte stratification économique. En termes de science et de technologie, ils souhaitaient une nation qui reste sous-développée, tandis que sur le plan culturel, ils recherchaient une société où la corruption, la promiscuité et la décadence occidentale proliféraient quotidiennement.

Il a souligné que le soulèvement du 19 décembre a libéré « l'Iran idéal pour les États-Unis » des griffes de l'Amérique. Toutefois, il a noté que « les États-Unis aspirent toujours à cette vision de l'Iran, mais tout comme Carter a emporté ce rêve dans la tombe, d'autres Américains feront de même ».

Selon l'imam Khamenei, la victoire de la révolution islamique a créé une fissure dans le mur de béton de l'arrogance mondiale et a ébranlé la barrière de l'Occident. Il a ajouté : « Une autre leçon du soulèvement du 19e Dey est que nous devons protéger notre opinion publique contre la propagande ennemie ».

Se référant à la publication d'un article insultant contre l'Imam Khomeini dans un journal en janvier 1978, le Leader a souligné le rôle de la propagande utilisée par les Etats-Unis et le régime Pahlavi.

« Ils voulaient faire taire le Zulfiqar de la langue de l'Imam Khomeini qui, depuis le sanctuaire sacré du Commandeur des croyants [Imam Ali], apportait chaleur et espoir dans le cœur des gens. Cependant, les habitants de Qom, vigilants et méfiants à l'égard de la propagande américaine et pahlavi, ont contrecarré cette initiative ».

L'ayatollah Khamenei a souligné l'augmentation exponentielle de l'utilisation des outils de propagande par les États-Unis pour consolider les résultats de leurs actions militaires : « À Gaza, ils ont massacré des dizaines de milliers de personnes, mais ils n'ont pas pu éliminer la Résistance avec leur matériel [militaire]. Au Liban, ils ont martyrisé une figure comme Sayyid Hassan Nasrallah et d'autres commandants, mais le Hezbollah n'a pas été éradiqué et ne le sera pas ».

Dans une autre partie de son discours, le dirigeant a décrit l'Iran comme un « sommet stratégique » dans le monde, doté d'atouts précieux tels que des ressources naturelles et des ressources humaines supérieures à la moyenne.

Il a déclaré : « Pendant plusieurs décennies, à partir d'il y a environ 80 ans, l'Iran a été essentiellement la propriété de l'Amérique. Mais la révolution islamique a libéré le pays de l'emprise américaine, et c'est pourquoi ils n'oublieront pas leur ressentiment à l'égard de la révolution islamique ».

Le Leader de la Révolution islamique a répondu aux questions soulevées par certaines personnes sur les raisons pour lesquelles la République islamique, malgré ses relations avec les pays européens, refuse de négocier ou d'établir des liens avec les États-Unis. Il a répondu : « Avant la révolution, l'Iran était sous contrôle américain, mais la révolution islamique a libéré cette énorme opportunité politique et économique du contrôle des États-Unis. Par conséquent, leur rancune à l'égard de la révolution est [profondément enracinée], et cela diffère considérablement des pays européens. »

L'ayatollah Khamenei a décrit l'une des principales exigences de l'arrogance mondiale, dirigée par les États-Unis, qui consiste à s'assurer que leurs intérêts et leurs considérations sont pris en compte dans les décisions des autres pays, y compris l'Iran.

Soulignant les dangers de céder à de telles exigences, il a déclaré : « Succomber aux exigences excessives de l'Amérique sape la démocratie et la nature de la démocratie dans le pays ». « Le peuple a voté pour des représentants qui défendent ses propres intérêts, et non ceux de l'Amérique. Par conséquent, les décideurs doivent se concentrer uniquement sur les intérêts de la nation iranienne et de la République islamique et ignorer totalement les intérêts de l'Amérique et des sionistes, qui sont fondamentalement hostiles à notre nation et à la République islamique et qui souhaitent la destruction de l'Iran.

Il a également souligné que les États-Unis n'avaient pas réussi à reprendre le contrôle de l'Iran malgré les efforts et les coûts considérables déployés au cours des 46 dernières années, ce qui constitue une autre raison de leur rancune à l'égard de la nation iranienne et de la République islamique. Il a fait remarquer que « l'Amérique a été vaincue dans ce pays et cherche à compenser cette défaite. En conséquence, ils poursuivent l'inimitié contre le peuple iranien par tous les moyens possibles ».

A suivre