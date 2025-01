L’Iran suivra la construction des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Bushehr

Téhéran (IRNA)- Mohammad Eslami, vice-président et directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a confirmé que des plans sont en cours pour produire 20 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique d'ici 2041 et a déclaré que la construction des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Bushehr se poursuivait avec des activités permanentes.

Lors d'une réunion avec les membres de la commission de l'énergie du Parlement, mardi, M. Eslami a déclaré : Ces dernières années, l'Arrogance mondiale a toujours essayé d'entraver les progrès de la République islamique d'Iran dans le domaine de la technologie et de l'industrie nucléaires. La création d'obstacles à la technologie nucléaire iranienne a commencé après la victoire de la révolution islamique et se poursuit. M. Eslami a souligné que les plans de développement tels que la construction des centrales nucléaires du pays devraient être pris en considération. La loi du septième plan de développement prévoit de tripler la capacité de production d'énergie nucléaire, c'est pourquoi l'Organisation iranienne de l'énergie atomique poursuit activement la construction des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Bushehr, qui fonctionne 24 heures sur 24 grâce à l'intervention de cinq mille personnes. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré : Les activités de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique sont très diverses et nous sommes actifs dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la santé, l'environnement, les mines et d'autres nouvelles technologies.