Pezeshkian: Téhéran et Bagdad partagent des préoccupations communes sur la Syrie

Lors d'une conférence de presse conjointe mercredi à Téhéran, le président iranien, Massoud Pezeshkian a souligné que les deux pays partagent des préoccupations communes concernant les évolutions actuelles en Syrie.

La stabilité et la paix de la Syrie, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de ce pays, la lutte contre les activités des groupes terroristes, la nécessité du retrait du régime sioniste des zones occupées et les lieux sacro-saints des chiites faisaient partie de ces préoccupations.

Le président iranien a déclaré que le processus des évolutions de la coopération bilatérale devait être accéléré et que des mesures efficaces devaient être prises en faveur de la convergence des deux pays.

" La République d'Irak est un pays important et un partenaire stratégique de la République islamique d'Iran, et nous sommes heureux que les relations entre les deux pays soient au plus haut niveau et que la portée de la coopération bilatérale à différents niveaux augmente de jour en jour", souligne le président iranien.

"Le danger du terrorisme et l'éventuelle de résurgence des cellules terroristes figuraient parmi les préoccupations des deux parties, ce qui nécessite la vigilance et la coopération des deux pays plus que jamais", a-t-il déclaré.

Al-Soudani a déclaré pour sa part que sa visite en Iran s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays, appelant à « un dialogue régional global qui renforce la confiance entre les pays de la région ».

Al-Soudani a souligné que la stabilité en Syrie est « la clé de la stabilité dans la région », soulignant « la nécessité de mettre fin à l'ingérence étrangère en Syrie ».

"Aujourd'hui, nous avons discuté de évolutions régionales et internationales importantes telles que la situation et les développements actuels. L'Irak condamne les crimes de guerre et les massacres perpétrés à Gaza contre les Palestiniens.

"On est témoin des assassinats ciblés contre la population opprimée de Gaza. La communauté internationale n’a pas réussi à mettre fin aux crimes du régime sioniste, alors que ces crimes menacent la sécurité et la paix de la région et du monde", a affirmé le Premier ministre irakien. Et de conclure :

" Le seul moyen censé rétablir la stabilité dans cette région est de mettre fin à la guerre dévastatrice à Gaza et de garantir le droit du peuple palestinien à déterminer son propre destin sur la base d’un État libre. En outre, la position de l'Irak est aussi ferme sur la réinstauration de la paix et du cessez-le-feu au Liban ".