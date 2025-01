L'Iran et l'Irak sont des pays parfaitement adaptés pour devenir un pôle économique régional, selon Pezeshkian

Téhéran-IRNA- L’Iran et l’Irak sont situés dans une position géographique unique pour former un pôle économique dans la région, c'est ce qu'a déclaré le président iranien Massoud Pezeshkian lors d'une réunion conjointe entre des délégations iraniennes et irakiennes de haut rang à Téhéran mercredi, affirmant que le gouvernement iranien était prêt à établir ce centre.

Soulignant les affinités historiques, religieuses et culturelles que partagent les deux nations, le président a déclaré que les Iraniens et les Irakiens vivent ensemble depuis des années malgré les complots visant à semer la discorde entre les deux nations. Pezeshkian a souhaité que la visite du Premier ministre irakien Mohammed Chia al Soudani et de la délégation l'accompagnant à Téhéran contribue à améliorer le niveau des liens mutuels et à renforcer la paix, la sécurité et le développement économique. Le Premier ministre irakien a pour sa part salué le soutien de l'Iran à son pays. Il a souligné que son gouvernement est déterminé à mettre en œuvre les plans bilatéraux tels que les projets ferroviaires et routiers, la création de zones économiques communes dans les régions frontalières, ainsi que les projets de gaz et d'électricité.