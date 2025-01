L'ambassadeur d'Iran à l'ONU : Toute décision sur l'avenir de la Syrie doit être prise « sans intervention étrangère »

S’exprimant ce mercredi 8 janiver, heure locale, lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient axée sur l'Iran, Amir Saïd Iravani a ajouté : « La République islamique d'Iran réaffirme une nouvelle fois son engagement ferme envers la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Toute décision concernant l'avenir de la Syrie doit être prise exclusivement par le peuple syrien, sans aucune intervention ni imposition étrangère. »

Le diplomate de haut rang de la République islamique d'Iran à l'ONU a précisé : « L'Iran soutient la formation d'un gouvernement inclusif à travers des élections libres et équitables et un dialogue national global garantissant la représentation de tous les groupes ethniques, politiques et religieux du pays. »

M.Iravani a souligné : « Les relations amicales entre l'Iran et la Syrie sont enracinées dans des décennies d'histoire commune et des liens politiques et culturels solides, et elles deviennent de plus en plus profondes sur la base des intérêts mutuels et de l'engagement envers les principes du droit international. L'Iran est déterminé à jouer un rôle constructif et collabore avec les Nations Unies, ses partenaires régionaux et le gouvernement syrien, qui représente la volonté du peuple syrien, pour réaliser la paix et la stabilité durables en Syrie et dans la région. »