Incendie de forêt à Los Angeles : plus de 30 000 personnes évacuées

Au moins 3 000 hectares de zones forestières sont déjà partis en fumée.

Les incendies qui ravagent la Californie ont plongé plus de 400.000 foyers et entreprises dans le noir, provoquant des évacuations massives et des perturbations majeures dans le sud de l'Etat.

Ces coupures préventives, appelées PSPS, visent à réduire les risques d'incendie. "En raison des conditions dangereuses, les clients pourraient être privés de courant pendant plusieurs.

La situation est particulièrement critique dans le sud de la Californie, où se concentre la majorité des pannes d'électricité, selon les données de PowerOutage.us. Southern California Edison (SCE), filiale de la société Edison International, a indiqué que "413.639 clients sont privés d'électricité, et 453.872 clients supplémentaires sont en alerte en raison du programme Public Safety Power Shutoff (PSPS)".

Un responsable des pompiers a déclaré à la chaîne de télévision américaine locale KTLA que plusieurs personnes avaient été blessées dans l’incendie de Palisades, certaines avec des brûlures au visage et aux mains. Une femme-pompier a été blessée à la tête mais aucun décès n'est à déplorer parmi les pompiers jusqu'à présent.

Les conditions météorologiques devraient s'aggraver mercredi, car les tempêtes et les conditions sèches ont alimenté un incendie dans le quartier de Pacific Palisades et au moins deux autres dans la région de Los Angeles.

Los Angeles est balayée par "des vents de la force d'un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrême.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a exhorté les habitants à prendre au sérieux les ordres d'évacuation des autorités et à utiliser les abris gouvernementaux si nécessaire.