Leader d'Ansarallah du Yémen : tous les gouvernements indifférents face à la faim des Palestiniens sont complices des crimes d'Israël

" L'ennemi sioniste a formé des groupes de traîtres et de mercenaires pour piller l'aide envoyée à Gaza à proximité des points de contrôle militaires du régime", a-t-il dénoncé.

Le leader d'Ansarallah a souligné que l'armée israélienne elle-même a directement pillé cette semaine l'aide qui s'achemine de manière limitée dans la bande de Gaza.

Il a souligné que l’ennemi sioniste a délibérément créé une situation désastreuse dans la bande de Gaza et a systématiquement ciblé toutes les infrastructures sanitaires.

Le leader du mouvement yéménite Ansarallah a ajouté que le crime commis par l'ennemi israélien à l'hôpital Kamal Adwan est une violation flagrante et l'un des plus crimes abominables commis dans la bande de Gaza.

Il a souligné que l’ennemi israélien avait ciblé l’hôpital indonésien et d’autres hôpitaux qui fournissaient des services très limités.

" Outre tous les crimes commis par l’ennemi israélien, l’Autorité autonome palestinienne a également joué un rôle dans la tragédie et les souffrances du peuple palestinien en Cisjordanie", a-t-il déploré. Et de poursuivre : "Les éléments de l'Autorité autonome palestinienne imitent le comportement agressif d'Israël, et il est très regrettable que ce comportement soit mené par quelqu'un qui se considère en mesure de servir le peuple palestinien.

Il a indiqué qu'Israël "avec la complicité des États-Unis et de certains dirigeants arabes", s'ingère dans la politique intérieure du Liban.

Par conséquent, a-t-il dit, toutes les parties au Liban doivent agir vigilamment dans l’intérêt de leur pays et de sa stabilité.