Baghaï : les attaques militaires américano-britanniques contre le Yémen sont un exemple fragrant de crime d'agression

"Ces actes criminels ne peuvent pas saper la détermination du peuple vaillant du Yémen dans son soutien au peuple opprimé de Palestine", a-t-il soutenu.

Il a souligné que les agressions répétées des États-Unis et du Royaume-Uni contre les infrastructures yéménites sont commises dans le but de soutenir le régime criminel sioniste et s'inscrivent dans le cadre du génocide continu commis par le régime factice israélien contre les Palestiniens opprimés.

Le diplomate iranien a qualifié ces attaques de violation flagrante du droit international et des principes de la Charte des Nations unies et un exemple flagrant du « crime d'agression » selon le statut de la Cour pénale internationale (CPI).

Il a fermement condamné l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU face au génocide continu à Gaza et aux agressions militaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du régime sioniste contre les infrastructures vitales du Yémen et a appelé à une action sérieuse de la communauté internationale, en particulier des pays musulmans et des Etats régionaux, pour mettre fin à l'occupation, au génocide et à l'agression du régime sioniste et de ses protecteurs contre différentes nations de la région.