Iran félicite le Liban pour l'élection de son nouveau président

Selon l’IRNA, Ismaïl Baghai, porte-parole de la diplomatie de la RII, réagissant ce jeudi soir 9 janvier 2025, à cette élection, l’a qualifié de « fruit de l'accord et du consensus de la majorité des groupes et partis libanais ». « un succès pour l'ensemble du Liban », a-t-il encore déclaré.

Le diplomate a exprimé l'espoir que l'élection du nouveau président renforcerait l'unité et la cohésion internes au Liban, tout en facilitant le progrès et la prospérité du pays.

Il a également émis l’espoir de voir cette élection permettre de surmonter les défis à venir, dont et notamment dans les domaines économique et de la reconstruction, après les destructions causées par les agressions israéliennes, et de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale face aux menaces et aux ambitions du régime d’Occupation sioniste.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné les relations historiques irano-libanaises et a réaffirmé la volonté du gouvernement iranien de développer ses relations avec le gouvernement libanais dans tous les domaines. Il a souhaité plein succès au nouveau président.

Le général Joseph Aoun a été élu président du Liban ce jeudi 9 janvier 2025, avec 99 voix en sa faveur lors du deuxième tour de scrutin. Il s'agit de la cinquième fois dans l’histoire du Liban qu'un commandant de l'armée accède à la présidence du pays.