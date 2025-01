Selon l’IRNA, lors de sa rencontre ce jeudi 9 janvier, avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, Ali Akbar Ahmadian a souligné les relations historiques et profondes, ainsi que les interactions sociales et populaires entre les deux pays, réaffirmant la volonté de la République islamique d'Iran de partager ses expériences scientifiques et technologiques dans les domaines industriels, agricoles, de la nanotechnologie et de la biotechnologie avec l’Arménie.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien et le Premier ministre arménien ont tous deux insisté sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et de la défense, et se sont réjouis de la progression des coopérations entre les deux pays.

Le Premier ministre arménien a pour sa part exprimé son désir d'accroître la participation et la coopération dans le corridor Nord-Sud et d'exploiter son potentiel.

Toujours lors de la rencontre, M.Pashinyan, en l'honneur du défunt président iranien, le martyr Seyyed Ebrahim Raissi, a également réaffirmé l'objectif économique fixé bilatéral de porter les échanges commerciaux à trois milliards de dollars, comme convenu sous l'administration précédente.

Les deux parties ont également souligné l'importance de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que la construction de raffineries et de complexes pétrochimiques.