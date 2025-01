Le général Hossein Salami, s'exprimant ce jeudi 9 janvier, devant les Peshmergas et les Basij (Force de la Mobilisation populaire) du bataillon Imam Hussein (P) de la 29e division Nabi Akram à Kermanchah, à l’ouest de l’Iran a ajouté : « Aujourd'hui, nous sommes plus prêts que jamais à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance, l'honneur et la dignité de la grande nation iranienne et de notre vaste pays : L'Iran musulman. »

Il a précisé : « Nous avons observé de près, tant dans les régions éloignées que proches de nos frontières, les intentions malveillantes de nos ennemis, à tel point que les impérialistes, sous la direction des États-Unis, de leurs alliés régionaux et du régime sioniste, n'ont apporté aux musulmans que des flammes de discorde, des destructions et du retard. »

Le général Salami a ajouté : « Les ennemis pensent que, pour assurer leur survie et vivre en sécurité, ils doivent réduire en cendres le destin, la sécurité, ainsi que la maison et la vie des musulmans. À cet égard, ils ne lésinent sur rien, attaquant même des nations qui n'ont rien à voir avec eux. »

En évoquant les récentes agressions du régime d’Occupation sioniste contre le peuple sans défense de la Syrie, le commandant des Gardiens de la Révolution a souligné : « Si une nation reste sans défense, faible et vulnérable, ces criminels de l'histoire n’auront aucune pitié pour elle. »

Il a conclu en affirmant : « Il n'y a rien de juste, équitable ou raisonnable dans la doctrine véritable des sionistes. S'ils estiment qu'un pays est faible, ils osent de l’attaquer, de détruire ses villes, d’abandonner ses habitants sous les décombres et n'épargneront même pas ses nouveau-nés. »