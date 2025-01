Au moins 74 enfants tués dans la bande de Gaza au cours de la première semaine de 2025

Selon l'ONU, les enfants sont tombés en martyrs lors de plusieurs incidents qui ont fait de nombreuses victimes, notamment lors d'attaques nocturnes dans la ville de Gaza, à Khan Younis et à Mawasi, que l'entité sioniste a déclarée « zone de sécurité » dans le sud de la bande de Gaza.

La dernière attaque, qui a eu lieu hier, a causé le martyre de cinq enfants à Mawasi.

La directrice générale de l'UNICEF, Katherine Russell, a déclaré que plus d'un million d'enfants à Gaza sont incapables de résister au gel et aux températures glaciales et vivent dans des tentes improvisées, de nombreuses familles ayant été déplacées au cours des 15 derniers mois.

Depuis le 26 décembre, huit jeunes enfants et nouveau-nés sont morts d'hypothermie - une menace majeure pour les jeunes enfants qui sont incapables de réguler leur température corporelle.

Mme Russell a ajouté : « L'UNICEF avertit depuis longtemps que le manque d'abris, la pénurie de nourriture et de soins de santé et la détérioration effroyable de l'assainissement, aggravés maintenant par l'hiver, mettent en danger la vie de tous les enfants de Gaza.

Les nouveau-nés et les enfants souffrant de troubles médicaux sont particulièrement vulnérables.

« Les parties au conflit et la communauté internationale doivent agir rapidement pour mettre fin à la violence, atténuer les souffrances, assurer la libération de tous les otages et les familles doivent mettre fin à cette souffrance inimaginable et à ce déchirement », a déclaré la Directrice générale de l'UNICEF.

L'UNICEF demande à toutes les parties au conflit d'honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international, notamment en cessant les attaques contre les civils, les travailleurs humanitaires et les infrastructures civiles, en répondant aux besoins fondamentaux des civils et en facilitant l'accès rapide, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire.

L'UNICEF réitère également son appel à une amélioration immédiate de l'environnement sécuritaire, y compris la sécurité des camions d'acheminement de l'aide, afin de permettre aux travailleurs humanitaires d'atteindre en toute sécurité les communautés qu'ils ont pour mission de servir. L'acheminement de l'aide et des fournitures est une question de vie ou de mort pour les enfants de Gaza.