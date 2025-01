Les images sombres de la Californie nous rappellent Gaza (Zarif)

Dans un message publié sur son compte personnel X, le conseiller stratégique du président iranien Mohammad Javad Zarif a écrit : « Il est humain de compatir avec les Californiens qui ont tout perdu à cause de la colère de la nature, d'autant plus que beaucoup ont soutenu les habitants de Gaza qui ont tout perdu à cause de la brutalité de l'entité israélienne ».

Depuis trois jours, des incendies incontrôlés font rage dans le froid et le début de l'hiver dans la ville de Los Angeles, en Californie, laissant des milliers de personnes sans abri et causant d'importants dégâts.

Jusqu'à présent, des milliers de pompiers ont tenté en vain de circonscrire cinq incendies de forêt, de la côte pacifique à Pasadena, en Californie, et l'on s'attend à ce que les incendies se poursuivent dans les jours à venir.

Le service des pompiers de Los Angeles a déclaré que l'incendie mettait la vie en danger et a ordonné l'évacuation immédiate de la zone, confirmant que « la zone est légalement interdite au public ».

Au moins cinq personnes ont été tuées dans les incendies qui ont ravagé la banlieue de Los Angeles et qui sont toujours hors de contrôle. Les autorités californiennes ont averti que le nombre de victimes pourrait augmenter et ont émis des ordres d'évacuation pour plus de 100 000 personnes au fur et à mesure que les incendies se propageaient.

Des milliers de personnes ont quitté leur domicile après que les incendies ont ravagé une zone côtière de Los Angeles, la plus grande ville de Californie. De nombreuses structures ont été détruites et près de 3 000 hectares ont brûlé dans la zone de Pacific Palisades, entre les villes côtières de Santa Monica et Malibu, ont indiqué les autorités.