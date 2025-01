L’Iran soutient les initiatives de l'Irak visant à résoudre les problèmes régionaux (Araghchi)

À l'occasion de la visite du Premier ministre irakien Mohammed Shi'a Al-Sudani à Téhéran, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré dans une interview accordée au réseau irakien Al-Ahd sur les relations bilatérales que le gouvernement irakien cherche à renforcer ses relations au niveau régional par une diplomatie efficace, positive et stable, ajoutant que l'Irak est un pays fort, que ses décisions sont importantes et que les pays les écoutent.

En ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu lors de la visite du Premier ministre irakien et de la délégation qui l'accompagnait en Iran, Araghchi a déclaré que des questions importantes dans les domaines de la politique et de la sécurité avaient été abordées, soulignant que la République islamique d'Iran soutenait les décisions internes de l'Irak et ses initiatives internationales visant à résoudre les problèmes régionaux.