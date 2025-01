L'Iran condamne vivement l'agression militaire des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël au Yémen

Dans une déclaration, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a dénoncé les frappes agressives sur les infrastructures et les installations civiles du Yémen, qui ont coïncidé avec des manifestations massives au Yémen en solidarité avec le peuple palestinien opprimé et en condamnation du génocide à Gaza. Il a décrit ces attaques comme une preuve évidente de la complicité des États-Unis et du Royaume-Uni dans les crimes commis contre les Palestiniens.

Il a qualifié ces actes de summum de l'anarchie et de violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Baghaï a également critiqué l'inaction des organisations internationales face au génocide perpétré par le régime israélien, ainsi que l'escalade de la guerre par ce régime et ses partisans.

Il a souligné la responsabilité morale et légale de tous les gouvernements et des institutions internationales et islamiques de mettre fin au génocide en cours et aux violations flagrantes du droit humanitaire international dans les territoires palestiniens occupés.

En outre, il a rappelé au Conseil de sécurité des Nations unies son obligation de prévenir les actes d'agression contre le Yémen et a déclaré que l'intensification de l'agression militaire par les États-Unis, le Royaume-Uni et le régime d'occupation israélien au Yémen ne peut pas détourner l'attention du public de la gravité et de l'étendue des atrocités commises à Gaza.