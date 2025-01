Al-Qassam : Les prisonniers sionistes dans le nord de Gaza sont portés disparus

Une source de haut niveau des Brigades al-Qassam a déclaré à Al Jazeera : « La majorité des prisonniers de l'ennemi, sous la protection de la brigade al-Qassam dans le nord de Gaza, sont désormais portés disparus à cause des agressions du régime sioniste. »

Il a ajouté : « Nous avons à plusieurs reprises averti que ces attaques agressives conduiraient à cette situation. Netanyahu et son armée insistent pour fuir cette affaire à leur manière. »

Il a conclu : « Nous tenons une fois de plus le cabinet ennemi et son armée pleinement responsables de la vie et du sort de leurs prisonniers. »