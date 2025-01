Les remarques de Mme Albanese étaient une réponse à la condamnation antérieure par la Pologne de la Mongolie pour n'avoir pas détenu le président russe Vladimir Poutine en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

« Les membres de la CPI sont tenus d'arrêter les personnes faisant l'objet d'un mandat de la CPI », a écrit Albanese. « La Pologne, qui a condamné la Mongolie pour ne pas avoir arrêté le Pr. La Pologne, qui a condamné la Mongolie pour ne pas avoir arrêté le Pr Poutine, devrait arrêter le Premier ministre Netanyahu, s'il se rend sur place. L'application sélective de la loi érode l'universalité de la justice internationale et du multilatéralisme. »

Depuis l’agression israélienne le 7 octobre 2023, les civils palestiniens ont été soumis à une campagne militaire israélienne brutale, qui a tué plus de 45 800 personnes, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 109 000.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre meurtrière qu'il a menée contre l'enclave.