Désespéré et enfermé dans une impasse sans issue, Israël tue des humanitaires et des civils

L’ONU accuse l’armée israélienne d’avoir tiré sur un de ses convois, pourtant « clairement » identifié.

L’ONU affirme que des véhicules rattachés au Programme alimentaire mondial (PAM) ont été visés par 16 tirs israéliens ce lundi. Aucune des huit personnes présentes à bord n’a été heureusement blessée.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a accusé cette semaine l’armée israélienne d’avoir tiré la veille sur l’un de ses convois à Gaza, condamnant « fermement » un nouvel « événement inacceptable ».

Le convoi de trois véhicules « clairement » identifiés « a essuyé des coups de feu de la part des forces israéliennes » près du point de contrôle de Wadi Gaza, dans le centre du territoire palestinien, « alors qu’il avait reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités israéliennes », a indiqué l’agence onusienne.

« Cet événement inacceptable est le dernier exemple en date témoignant de l’environnement de travail complexe et dangereux dans lequel le PAM et d’autres agences opèrent aujourd’hui » à Gaza, où les « conditions de sécurité doivent s’améliorer de façon urgente pour permettre la poursuite des opérations humanitaires », a insisté le PAM. A cela s’aoute des journalistes ciblés et tués.

Même si un dispositif rigoureux a été mis en place pour assurer la sécurité prétendument des travailleurs humanitaires à Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont été la principale cause de décès dans ce secteur au cours des 14 derniers mois.

Sur les 378 travailleurs humanitaires tués dans le monde depuis le 7 octobre, plus de 75 % l’ont été à Gaza ou en Cisjordanie, selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires. Le nombre d’humanitaires tués en territoire palestinien au cours des trois derniers mois de 2023 est supérieur à celui de l’année complète la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires.

Les attaques d’Israël à l’encontre des travailleurs humanitaires et d’autres agences sont-elles intentionnelles ?

Réaction de Bernard Cornut, analyste politique et spécialiste français du Moyen-Orient.