Le plan de coopération Iran-Russie comprend l’équilibre dans les relations

Selon Kazem Jalalai, le plan de coopération Iran-Russie, un préambule et 47 articles, comprend l’équilibre dans les relations et le respect de l’intégrité territoriale.



Lors d’une interview accordée au correspondant d’IRNA à Moscou, Jalali a déclaré que la coopération dans le domaine de la technologie, en particulier des nouvelles technologies, de l'informatique et de la cybersécurité, sont également incluses dans l'accord global entre l'Iran et la Russie.

« La coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique, les questions de défense et militaires, la lutte contre le terrorisme, les questions environnementales et la mer Caspienne, la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé, sont quelques autres dispositions de cet accord. », a ajouté le haut diplomate iranien.

L’Ambassadeur d’Iran en Russie a souligné : « Le respect de l'intégrité territoriale est inclus dans l'article 3 de cet accord, et nous attendons de nos pays partenaires et amis qu'ils respectent notre intégrité territoriale. »

Cette remarque de Jalali est une allusion aux propos de certains responsables russes concernant la souveraineté d’Iran sur les trois îles iraniennes de Golfe Persique.