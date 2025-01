Incendies à Los Angeles : au moins 11 morts selon un nouveau bilan

Depuis mardi, des feux que les pompiers ne parviennent pas à contrôler, ravagent des quartiers entiers de la métropole tentaculaire. Les flammes, attisées par la sécheresse, sont portées par des vents forts qui ont enfin baissé en intensité, pour tout le week-end selon les prévisions.

Les pompiers américains et canadiens avancent, enfin, un peu. Vendredi, ils sont parvenus à maîtriser deux des incendies majeurs qui cernent Los Angeles (Californie), sur les flancs est et ouest de Los Angeles, profitant d’une accalmie des vents qui les attisaient jusque-là.

Six incendies simultanés se sont déclenchés depuis mardi, des comtés entiers ont été dévastés, notamment Malibu et Pacific Palisades. Le bilan, vendredi soir, s’établissait à 11 morts et au moins 10 000 bâtiments détruits. Ces chiffres devraient augmenter dès que les pompiers pourront effectuer des recherches de maison en maison en toute sécurité. De nombreuses personnes sont portées disparues. La fumée croissante a conduit les autorités américaines à déclarer l’état d’urgence sanitaire.

Quelque 153 000 personnes sont toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation et 166 800 autres sont concernées par une alerte à l’évacuation.