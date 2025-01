L'Iran dévoilera le mois prochain le satellite de télédétection indigène Pars-2

Dans une interview à l'IRNA, Hossein Salariyeh a déclaré samedi que le satellite Pars-2 est un satellite de télédétection équipé d'une caméra capable de prendre des images en couleur avec une précision supérieure à quatre mètres et des images en noir et blanc supérieures à huit mètres.

Salariyeh a déclaré que le satellite, qui est une génération plus avancée du satellite Pars-1 avec des capacités plus étendues, sera dévoilé lors de la journée de la technologie spatiale pendant l'anniversaire de la révolution islamique iranienne de 1979, du 1er au 11 février, connue sous le nom de cérémonies de l'aube de dix jours.

Soulignant que le satellite Pars-2 peut être utilisé comme l'une des plateformes importantes pour les satellites iraniens de télédétection, le chef de l'ISA a déclaré : « Le satellite Pars-3 est en cours de conception, et dans cette version de la série des satellites Pars, la précision de l'imagerie sera meilleure, atteignant une précision de plus de deux mètres dans l'imagerie en noir et blanc ».