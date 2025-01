Iran : le premier vice-président a exprimé sa sympathie aux victimes des incendies de forêt qui font rage en Californie

Dans un message sur les réseaux sociaux, Aref a écrit : "Des mesures mondiales urgentes sont nécessaires pour répondre aux crises et les combattre, qu'il s'agisse du génocide et des crimes du régime d'occupation à Gaza ou des catastrophes provoquées par le changement climatique comme les récents incendies de forêt destructeurs en Californie. "

"Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, la douleur et la souffrance d'une personne sont la douleur et la souffrance de tous ", a-t-il ajouté, avant d'écrire : « Nous exprimons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont été touchés par les incendies de forêt en Californie et prions pour un rétablissement rapide de la situation. "

Onze personnes sont mortes dans la région de Los Angeles après que des incendies de forêt dévastateurs, alimentés par la sécheresse et des vents violents, ont éclaté mardi. Des milliers de structures ont été détruites et environ 180 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Les autorités affirment que le véritable bilan des victimes n'est pas connu, car les incendies continuent de détruire des quartiers.