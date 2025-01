La France l’hôte d’une conférence organisée par un groupe terroriste : l'Iran condamne

Selon un rapport de l'IRNA publié ce samedi soir, 11 janvier 2025, par le ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaï, a évoqué l'antécédent des actes terroristes du groupe OMK, qui ont tué des milliers de personnes parmi les citoyens iraniens innocents et en a blessé des milliers d'autres, avant de rappeler la complicité du groupe avec le régime de l’ancien dictateur, Saddam lors de l’agression militaire de huit ans de ce dernier contre l'Iran.

« La présence et les activités continues d'éléments de ce groupe terroristes en France, violent les obligations juridiques internationales du gouvernement français conformément aux conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme et à la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU, et est contraire aux principes fondamentaux du droit international et de la Convention internationale sur les relations amicales ainsi qu’à la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies.

Le diplomate a souligné que la négligence bienveillante et l'approche sélective de la France à l'égard du terrorisme constituent un acte répréhensible qui engage la responsabilité internationale du gouvernement français et qui est également répréhensible et inacceptable en termes de l’éthique et de la moralité et de normes relatives aux droits de l'homme.

BaghaÏ a estimé que le fait d'autoriser un groupe terroriste à tenir une réunion était un « exemple clair de participation à l'incitation à la violence, à la propagation de la haine et à l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran. »

Il a déclaré qu'un tel comportement de la part du gouvernement français est en contradiction flagrante avec les fondements des droits de l'homme et les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, soulignant la nécessité pour tous les gouvernements de respecter leurs obligations juridiques internationales dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et de s'abstenir de toute assistance à l'organisation et au financement du terrorisme, a appelé le gouvernement français de remplir ces obligations.