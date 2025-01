Nos missiles sont à la pointe de la technologie (CGRI)

Le général de corps d'armée de la RII, Hossein Salami, s’exprimant ce samedi 11 janvier 2025, a évoqué, lors d'une interview, les récents développements dans la région et a expliqué qu’en raison des évolutions dans la région ces dernières semaines, une satisfaction illusoire s’était emparée des ennemis. « Ces derniers ont cherché à faire croire, dans le cadre d’une opération psychologique et médiatique, que les événements en cours affaiblissaient la puissance et l'autorité de la République islamique d'Iran. »

Le général Salami a ajouté : « L’ennemi doit savoir que la volonté politique de notre Ordre système pour faire face aux velléités maximalistes, à la domination et aux agressions est ferme et sans faille. De plus, la volonté de nos commandants et combattants, qui défendent notre puissance dissuasive et défensive, est pleinement alignée avec cette volonté politique. »

Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran a précisé : « Nous nous préparons depuis des années à des batailles majeures, à des campagnes à grande échelle et à des confrontations lourdes, voire à long terme, contre les ordres militaires interconnectés des soi-disant superpuissances et leurs mercenaires et forces régionales.

Le général Salami ajoutant que les opérations de « Promesse Franche » ne sont qu’une petite démonstration de cette grandeur, de cette capacité infinie et inépuisable a déclaré : « Cette capacité est inépuisable, car chaque jour, de nouveaux systèmes et missiles sont ajoutés. L'ennemi pensait peut-être que notre capacité de production était interrompue, mais notre taux de croissance dans le domaine des missiles et de défense est constamment à la pointe de la technologie. »

« Nos missiles sont en effet mis à jour chaque jour, tant en quantité, qu’en qualité, en compétence et en conception », s’est-il félicité.

« Aujourd’hui, nous pouvons tirer simultanément des centaines de missiles, plus de 200, avec une grande précision, rapidité, et capacité de destruction. Mais le plus important, c’est notre volonté, celle qui garde nos mains prêtes sur la gâchette, attendant l'ordre », a-t-il encore précisé.

Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la RII a insisté sur le fait que le peuple iranien se tient fermement face à l'ennemi, les mains pleines. « Nous n’avons jamais compté sur aucune puissance extérieure pour défendre notre indépendance, notre identité, notre crédibilité et notre autorité. Nous n’avons pas conditionné notre défense aux actions d'autres nations. L'autosuffisance est le principe de notre doctrine, que ce soit au niveau stratégique, opérationnel ou tactique. »

Le général Salami a conclu : « Nous voulons dire à nos ennemis de bien réfléchir à leurs calculs, de ne pas commettre d'erreurs et de faire attention. Nous sommes des gens d'action et nous agirons en temps voulu et de manière appropriée. Nous ne ferons aucune concession. »

« Vos actions sont sous notre surveillance. Nous sommes prêts et attendons le moment où le commandement nous donnera l'ordre d'agir pour, par la grâce de Dieu, démontrer toute la puissance de notre force », a-t-il ponctué.