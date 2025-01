Les traditions familiales d'Afrique face aux menaces des colonialistes occidentaux

Sept jours après la naissance d’un enfant au Sénégal, les membres de la famille et les proches se réunissent pour rendre visite à la mère et au nouveau-né lors d’une fête appelée « Nguenté ». Cette fête mémorable, souvent organisée de manière encore plus somptueuse qu’un mariage, voit tout le monde apporter des cadeaux à la mère. Des objets comme des tissus, des bijoux et des vêtements font partie des cadeaux, qui sont censés créer un souvenir joyeux de la naissance de l’enfant pour la mère, car l’enfant est considéré comme un cadeau de Dieu et une bénédiction divine.

Dans de nombreux villages nigérians également, la nouvelle de la naissance d’un bébé incite tout le village à célébrer, marquant ainsi une journée inoubliable pour le village. Ces doux et précieux souvenirs sont gravés dans l’esprit de nombreux jeunes Africains. Pourtant, l’image que nous avons souvent des familles et des mères africaines est en grande partie une image qui a été véhiculée au monde par les médias et par les mots des responsables occidentaux. C’est une image de misère, de faim, de souffrance et de surpopulation.

Depuis 2012, les pays occidentaux développés ont lancé des programmes complets et coûteux de « planification familiale et de contrôle de la population » en Afrique. Le début de ces initiatives a été la description des conditions actuelles de l’Afrique. L’ingérence directe dans le mode de vie du continent ainsi que dans les normes familiales et sociales à l’ère de l’expansion des médias a nécessité une imagerie et une propagande percutantes afin d’influencer l’opinion publique dans les pays occidentaux et parmi les élites africaines pour minimiser les réactions négatives.

Faim, pauvreté et surpopulation

Depuis 2000, la représentation des nations d’Afrique subsaharienne vise à dépeindre tous les aspects de la vie dans ces pays comme étant en crise. Ce récit s’est largement concentré sur la croissance démographique importante de ces pays au cours des dernières décennies. De 2000 à 2017, la population africaine a augmenté de 58 %, avec un taux de croissance annuel supérieur à 2,5 %. Cette poussée démographique, alimentée par les progrès économiques et sanitaires du continent, a apporté son lot de défis. Cette croissance démographique n’est pas encore en phase avec le développement économique de l’Afrique, et les pays d’Afrique subsaharienne sont encore à la traîne pour créer des conditions économiques favorables.

Les cultures africaines autochtones se sont adaptées à ces défis.

Malgré le fait d’avoir beaucoup d’enfants, les grandes familles africaines jouent un rôle très important dans la protection des mères et des nouveau-nés. Cependant, en raison d’infrastructures de santé inadéquates, les taux de mortalité des femmes enceintes dans ces pays restent alarmants et les taux de mortalité infantile [1] dans cette région sont également importants. Malgré des taux de mortalité élevés, les familles africaines aiment vraiment avoir beaucoup d’enfants et la population du continent connaît une croissance rapide. On s’attend à ce que d’ici 2050, l’Afrique abrite environ un quart de la population mondiale. Pourtant, les dirigeants occidentaux et les capitalistes voient cela comme une menace terrible. « C’est une bombe à retardement… surtout si l’on considère les problèmes environnementaux, il y aura beaucoup moins de nourriture… c’est une crise majeure » [2], affirment-ils. Les inquiétudes des Occidentaux concernant les pénuries alimentaires en Afrique, dont ils ont fait un thème central de leurs récits médiatiques, surviennent à un moment où le continent a une grande capacité de production alimentaire, de la viande à la canne à sucre, en passant par le maïs, les fruits tropicaux, etc., qui nécessite des investissements et une planification. Du point de vue d’un expert britannique en démographie, dont le pays a une densité de population de 280 habitants au kilomètre carré, en Afrique, « un très grand nombre de personnes devront vivre dans une zone très restreinte » [3]. Pourtant, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne ont des densités de population relativement faibles, et seuls deux pays africains dont la population dépasse les dix millions d’habitants ont une densité de population supérieure à celle de la Grande-Bretagne.

Les pays occidentaux, et en particulier les autorités américaines, ont émis ces dernières années de graves critiques à l’encontre des normes familiales indigènes de l’Afrique. Ils ont poursuivi la légalisation de l’homosexualité et la normalisation des déviations sexuelles en Afrique. Non seulement ils ne reconnaissent pas la forte croyance des Africains subsahariens dans l’institution de la famille, mais ils la présentent également comme oppressive envers les « minorités sexuelles », plaidant pour la « justice » dans ce domaine par le biais de leurs politiques.

L’Occident vient en aide à l’Afrique !

Après avoir réussi à présenter la population et les problèmes des femmes en Afrique comme des crises, les pays occidentaux ont lancé un plan d’action spécifique. Des fondations internationales ont annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans des projets de contrôle de la population en Afrique. Cette initiative impliquait la distribution à grande échelle de médicaments et d’outils contraceptifs, l’éducation sexuelle pour les jeunes Africains, la garantie d’un accès facile aux avortements pour les femmes africaines et la création de plus de sécurité et de liberté pour les femmes africaines.

En 2014, des organisations gouvernementales et internationales majeures ont participé à la Conférence sur la planification familiale à Abuja, au Nigéria, notamment l’USAID, le UNFPA, le Département britannique pour le développement international (DFID) et des entreprises promouvant l’avortement et la contraception, dont l’IPPF et Marie Stopes. Cette conférence majeure a décidé de fournir à plus de 120 millions de femmes et de filles africaines un accès aux contraceptifs et aux services d’avortement d’ici 2020. Dans le cadre de ces efforts, des documents et du matériel pédagogique [4] ont été produits, décrivant les programmes de contrôle des naissances des pays occidentaux.

Ces documents abordaient explicitement la liberté d’expression sexuelle, la reconnaissance de l’homosexualité et la nécessité de changer les points de vue et les actions des sociétés africaines à l’égard de la famille. Il semble que le grand plan « bienveillant » des pays occidentaux pour l’Afrique et les femmes africaines consiste à modifier l’institution de la famille, à décourager les femmes et les filles de fonder des familles et d’avoir des enfants, et finalement, à empêcher les naissances même si des familles sont formées. Le plan vise apparemment à améliorer la condition des nations africaines en contrôlant leur population et leur culture.

Chassez le naturel, il revient au galop

Dans un discours prononcé le 17 décembre 2024, lors d’une réunion avec divers groupes de femmes de tout le pays, l’imam Khamenei a évalué les motivations des capitalistes dans leur ingérence dans les questions féminines, déclarant : « Les capitalistes mondiaux interviennent dans le domaine des femmes comme ils le font dans tous les aspects du mode de vie des gens. Quel est leur objectif ? Leur véritable objectif est l’ingérence politique et coloniale. Ils interviennent pour préparer le terrain et fournir une couverture pour de nouveaux empiétements, une plus grande ingérence et l’expansion de leur sphère d’influence. Ce motif, qui est en fait un motif criminel et corrompu, se cache derrière un masque philosophique, un masque théorique et une apparence humanitaire ».

L’accent mis sur les problèmes des femmes en Afrique du Sud et du Sud-Ouest révèle des traces évidentes de cette malhonnêteté des capitalistes occidentaux. Après des siècles de domination coloniale sanglante et brutale de la Grande-Bretagne, de la France et d’autres nations occidentales, l’Afrique a été confrontée à un vide de pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les mouvements de libération cherchaient à établir de nouveaux gouvernements, les anciennes puissances coloniales cherchaient à regagner leur influence sur le continent. En raison de divers facteurs tels que la famine, les guerres prolongées, la corruption politique généralisée et les interventions étrangères, l’Afrique n’a pas progressé comme elle le méritait. Néanmoins, les pays africains ont connu une croissance économique et politique significative. Cependant, l’insuffisance de cette croissance a permis aux anciennes puissances coloniales de revenir en Afrique sous une autre forme, cherchant à s’emparer de ses ressources.

La croissance démographique de l’Afrique pourrait être une opportunité extraordinaire pour la croissance économique du continent. Cette augmentation de la population jeune apporte du pouvoir, de nouvelles motivations, des idées créatives et une énergie sans précédent à une nation. Cependant, cela empêcherait les colonialistes et les capitalistes actuels d’exploiter les ressources du continent. Si les pays occidentaux, leurs fondations humanitaires et les principaux capitalistes mondiaux cherchaient réellement à aider le peuple africain et à réparer leur sombre passé colonial, leurs investissements dans le continent se concentreraient sur les programmes d’alphabétisation, le développement des infrastructures, la santé publique, la formation de spécialistes et le soutien à la stabilité politique. Cependant, il semble que même leur investissement en Afrique ne soit rien d’autre qu’un investissement colonial.

Lorsque les femmes africaines expriment à maintes reprises dans les sondages leur désir d’avoir beaucoup d’enfants [6] et que les familles africaines considèrent chaque naissance comme une bénédiction divine, les Occidentaux, eux, parlent de distribution de contraceptifs et de médicaments contraceptifs [7]. Lorsque les statistiques montrent que la densité de population de nombreux pays européens dépasse celle de l’Afrique [8] et que le potentiel de croissance agricole et industrielle de l’Afrique dépasse de loin celui de l’Europe, les Occidentaux insistent à nouveau sur la réduction de la population de l’Afrique au lieu de développer ses infrastructures. Lorsque les données révèlent que le manque d’accès à l’avortement médicalisé représente moins d’un dixième des principales causes de mortalité maternelle en Afrique [9] – et que la plupart des mères meurent d’hypertension artérielle, d’hémorragie post-partum grave et de complications obstétricales – les Occidentaux présentent l’accès à l’avortement [10] comme la solution pour sauver la vie des femmes africaines. Et enfin, lorsque les hommes et les femmes africains expriment leur attachement à leurs valeurs familiales culturelles et religieuses, les décideurs politiques occidentaux amplifient les efforts visant à propager les déviances sexuelles dans ces nations, en recourant à une propagande généralisée et en menaçant de suspendre les aides.

Pourtant, l’objectif est clair : l’Occident ne veut pas que l’Afrique devienne un continent avancé, peuplé et puissant. Il poursuit cet objectif en sapant le rôle des mères et des épouses et en démantelant l’institution de la famille en Afrique. Comme le soulignent déjà les articles « Famille sous les attaques » [11] et « L’esclavage américain, non pas aboli mais aussi exporté » [12], l’institution familiale est au cœur de la résistance contre les impérialistes culturels et économiques. Les individus isolés et atomisés sont beaucoup plus facilement transformés en esclaves de la machine capitaliste occidentale, tandis que la famille constitue l’une des barrières les plus cruciales que les sociétés et les religions possèdent pour résister à ce système d’esclavage. C’est précisément pour cette raison que le rôle des femmes africaines en tant qu’épouses et mères a été si sévèrement attaqué par les principaux capitalistes occidentaux.

