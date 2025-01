Incendies à Los Angeles : 16 morts - l'Iran prêt à envoyer des aides

Incendies de Californie : l'Iran prêt à envoyer une aide d'urgence

Le Croissant-Rouge iranien s’est déclaré prêt à envoyer de l’aide humanitaire aux États-Unis alors que les feux dévastateurs se propagent dans le sud de la Californie.

16 morts, 10 000 bâtiments détruits, 180 000 évacuations, un couvre-feu décrété dans les zones sinistrées et 150 milliards de dollars de dégâts.

Selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies, cet incendie a détruit plus de 21 300 hectares de forêts en plus d'importantes pertes humaines et financières.

Les autorités affirment que le véritable bilan des victimes n'est pas connu, car les incendies continuent de détruire des quartiers.

Les experts estiment que la principale cause des incendies actuels est le changement climatique provoqué par les activités humaines.