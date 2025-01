L’Iran exprime l'espoir pour une expansion des relations avec le Venezuela

Dans un message sur X samedi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaï, a félicité le président Nicolas Maduro pour son entrée en fonction en tant que président de la République bolivarienne du Venezuela.

« Nous lui souhaitons beaucoup de succès au service de son grand peuple et de son pays et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement élu pour le bien de nos nations dans le cadre des liens bilatéraux étendus entre l'Iran et le Venezuela, lit-on sur le message de Baghaï.