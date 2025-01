L’armée iranienne va bientôt disposer de nouveaux drones stratégiques et de navires

Le chef d'état-major et commandant adjoint des forces de l'armée iranienne pour les affaires de coordination, le contre-amiral Habibollah Sayyari, évoquant l’adhésion de plus de 1 000 drones à l'armée iranienne dans les jours à venir, a déclaré que les drones, que l'armée de la République islamique d'Iran recevrait dans les prochains jours, se caractérisent notamment par leur grande portée, leur haute précision et leur grande capacité de destruction.

Le commandant Sayyari a ajouté que la première phase de la deuxième zone maritime de Jask serait bientôt inaugurée et que les installations portuaires et les brise-lames construits dans cette zone seraient dévoilés.