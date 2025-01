Golan a souligné que l'attaque lancée par le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas le 7 octobre est « l'échec militaire le plus grave et le plus dangereux qu'Israël ait connu.

Golan a déclaré que le danger réside dans le choix d'une personne inadaptée au poste de chef d'état-major, dont la nomination pourrait masquer les échecs de l'offensive d'octobre.

Le chef du Parti travailliste israélien a souligné qu’Israël vit dans un état de folie, et qu’au cœur de cette folie se trouvent un "gouvernement" corrompu et un Premier ministre corrompu.

Lors d'une rencontre avec un certain nombre de colons sionistes vivant dans les colonies autour de la bande de Gaza le président israélien Isaac Herzog a décrit l'opération Tempête Al-Aqsa du 7 octobre 2023 comme un terrible désastre et un échec pour le régime israélien.

Herzog, au nom du régime sioniste, a présenté ses excuses aux colons et a déclaré : « Une commission d'enquête officielle devrait être formée concernant cet incident. »

Cela intervient alors que le Premier ministre du régime d’occupation, Benjamin Netanyahu s’est opposé à la formation de cette commission.

« Sans la libération immédiate des prisonniers (sionistes), nous ne nous en relèverons pas », a conclu Isaac Herzog.