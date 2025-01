Iran: Mohammad Abedini, un citoyen d'élite arrêté en Italie, rentrera dans le pays dans les prochaines heures

Téhéran-IRNA- Grâce aux efforts du ministère iranien des Affaires étrangères et aux négociations entre les services compétents du ministère iranien des Renseignements et le service de renseignement italien, le problème qui s'était posé a été résolu, entraînant la libération et le retour du ressortissant iranien.

Selon le rapport du centre de presse du Pouvoir judiciaire, Mohammad Abedini, citoyen d'élite iranien arrêté en Italie, rentrera dans le pays dans quelques heures. "L'arrestation de M. Abedini était le résultat d'un malentendu qui a été résolu grâce aux efforts du ministère iranien des Affaires étrangères et aux négociations entre les services compétents du ministère iranien des Renseignements et le service de renseignement italien, aboutissant à sa libération et son retour", a-t-on appris de la même source. Selon ce rapport, ces derniers jours, les médias italiens ont également mis en relief les relations positives et en plein essor qu'entretiennent les services de renseignement iranien et italien.