Iran : la gestion de la crise humanitaire en Asie de l'Ouest nécessite la coopération des pays européens

Mme Maysa Al-Gharibawi la nouvelle cheffe du bureau du Programme alimentaire mondial, a remis ses lettres de créance au ministre iranien des Affaires étrangères.

Lors de cette entrevue, Mme Al-Gharibawi a présenté un compte rendu sur les programmes de cette organisation mondiale humanitaire, en matière de sécurité alimentaire, et a expliqué les problèmes et obstacles auxquels confronte cette institution dans la région. Elle a appelé à une interaction et une coopération continues de la République islamique d'Iran avec cette instance pour faire avancer ses missions en Iran et dans la région.

Elle a également remercié la République islamique d'Iran pour avoir accueilli des millions de ressortissants afghans, qu'ils soient migrants ou réfugiés, et a réaffirmé l'engagement du Programme alimentaire mondial à soutenir l'Iran en tant que l'un des plus grands pays hôtes de réfugiés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné pour sa part l'engagement continu du gouvernement iranien à coopérer et interagir avec diverses instances spécialisées ou affiliées aux Nations unies, y compris le Programme alimentaire mondial.

Araghchi a également insisté sur le fait que la gestion de la crise humanitaire, en particulier la situation des réfugiés et des migrants en Asie de l'Ouest, nécessite une coopération globale au niveau régional et international, en particulier de la part des pays européens.