Radio France Culture :  Imam Ali, une figure théophanique au même titre que Jésus

« Ali, cousin de Muhammad et son gendre, fait partie des Ahl al Bayt - les gens de la « demeure » - sous-entendu la famille du Prophète. Celle-ci tient une place de haut rang dans la tradition islamique. Ali a été le quatrième calife de l’islam (656-661) et il est considéré par les chiites comme leur premier imam. Il est l’ascendant du reste des imams. Il fut le père de Al-Hassan et de Al-Hussein. De nombreux mystiques musulmans se rattachent à lui via une chaîne d’initiations et d’investiture spirituelle et suivent son enseignement. »

Radio France Culture (décembre 2020)