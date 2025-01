Gaza : 60 % des familles palestiniennes sont sans abri à cause des frappes israéliennes

Selon un rapport d'IRNA citant l'agence de presse Shehab, le ministère des BTP et du Logement de Gaza a annoncé dans un rapport que plus de 60% des familles se sont retrouvées sans abri à la suite de la guerre génocidaire imposée par Israël contre Gaza pendant plus de quinze mois.

Selon le dernier rapport du Bureau d'information du gouvernement de Gaza, à la suite des frappes criminelles du régime sioniste contre Gaza, 61 600 unités résidentielles ont été complètement détruites, 194 000 unités ont été partiellement détruites et 82 000 unités résidentielles sont devenues inhabitables.

En outre, le niveau des destructions causées à Gaza par les frappes sionistes est de 88 % et les dégâts sont estimés à 37 milliards de dollars.