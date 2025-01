Le ministre iranien des Affaires étrangères participe à la réunion du CSNU sur Gaza

Lundi prochain, une réunion ministérielle traitant la région de l'Asie occidentale (Moyen-Orient), notamment la question de la Palestine et de Gaza, se tiendra à New York sous la présidence de l'Algérie, et l'Iran a été invité à participer à cette réunion, a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Esmail Baghaei a ajouté : « L'Iran a été invité à participer. Plusieurs pays de la région y participeront au niveau ministériel. La réunion sera axée sur le génocide et les crimes en cours du régime israélien en Palestine, et M. Araghchi devrait également participer à cette session. »

Le 20 janvier, le Conseil tiendra sa réunion trimestrielle sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Elle sera présidée par le Ministre des affaires étrangères de l’Algérie.

La situation en Palestine, la lutte antiterroriste en Afrique et la coopération entre l’ONU et la Ligue des États arabes seront les thématiques phares de la présidence de l’Algérie du Conseil de sécurité en janvier 2025, a annoncé le Représentant permanent de ce pays, Amar Bendjama, lors d’une conférence de presse au Siège des Nations Unies à New York.

Faisant siens ces mots du Président algérien que « l’Algérie ne renoncera jamais à la Palestine », Bendjama a indiqué que la situation catastrophique à Gaza reste la priorité absolue de son pays.

Le débat public sur la lutte contre le terrorisme en Afrique est prévu le 21 janvier.