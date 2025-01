Des délégués militaires de huit pays visitent l'île de Bu Musa, dans le détroit d'Ormuz

La délégation était accompagnée par le général de division Yahya Safavi, assistant et conseiller principal du Guide de la révolution islamique, et directeur de la faculté internationale de l'université.

Le général de division Safavi a expliqué que l'objectif principal de la visite était de présenter les progrès de l'Iran en matière de défense et de sécurité, en particulier dans les régions cruciales du golfe Persique et du détroit d'Ormuz.

Il a souligné l'importance de ces régions pour le transit international d'énergie, l'industrie et la stabilité régionale, et a insisté sur les efforts déployés par l'Iran pour renforcer ses relations bilatérales avec les pays voisins. Ces pays comprennent l'Inde, la Chine, le Pakistan, le Turkménistan, l'Irak, Oman, le Yémen et d'autres pays de la région.

Au cours de cette visite de trois jours, les délégués militaires ont visité plusieurs installations iraniennes importantes, notamment le port Shahid Rajaee, la raffinerie Persian Gulf Star, la société sidérurgique Hormozgan et diverses industries de construction navale. Ils ont également visité l'environnement écologique de l'île de Bomoos et le destroyer Jamaran, l'un des principaux navires de la marine iranienne. Le groupe a eu l'occasion de rencontrer l'amiral Ali Fadavi, commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), avec lequel il a discuté de la sécurité maritime régionale et des capacités de défense de l'Iran.

Le général de division Safavi a en outre souligné l'importance croissante de la diplomatie scientifique dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment par le biais d'échanges d'étudiants entre les forces militaires du monde entier.

« Ces échanges jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la diplomatie de défense », a-t-il déclaré. « Avec l'approbation de l'état-major général des forces armées iraniennes, des militaires de nombreux pays suivent actuellement des programmes de formation spécialisée à l'université nationale de défense.