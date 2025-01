Baghaei appelle la France à abandonner ses actions non-constructives envers l'Iran

Faisant référence aux récentes actions anti-Iran de la France; déclarations du président Macron, la convocation de l'ambassadeur d'Iran à Paris, et la réunion du groupuscule terroriste OMK, Esmaeil Baghaei a commenté : « Nous espérons que la France pourra se libérer de cette confusion et de cette désorientation et adopter une approche indépendante et constructive à l'égard de la région et des évolutions régionales. »

Le haut diplomate iranien a ajouté : « Nous avons réagi à temps aux positions adoptées ces derniers jours, et les propos tenus à propos du programme nucléaire iranien sont sans fondement. Ces accusations sont portées depuis 20 ans sans aucune base légale. Ce n’est pas l’Iran qui a une histoire de colonialisme en Afrique. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également annoncé que l'ambassadeur de France en Iran avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères et qu'il avait été averti sur l'accueil par Paris des groupes terroristes.

« Refuser d’accueillir des groupes terroristes est une obligation d’après la charte des Nations Unies. Diviser le terrorisme entre bon et mauvais favorise l’anarchie dans le monde. », a conclu le chef du bureau de la diplomatie publique et des médias du ministère iranien des Affaires étrangères.