Iran : 580 touristes étrangers ont séjourné dans le Khorassan du Sud

Birjand- IRNA - Le directeur général du département de la culture, du tourisme et de l'artisanat du Khorassan du Sud (nord-est iranien) a déclaré que, depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de décembre, plus de 580 touristes étrangers ont visité les attractions naturelles et historiques de la province et y ont séjourné.

Lors d'une interview accordée lundi à l'IRNA, Hadi Shahvardi a ajouté dans que, durant les neuf derniers mois, 2 153 750 voyageurs ont visité les attractions historiques, culturelles et naturelles de la province du Khorassan du Sud. Il a déclaré que le nombre d'installations touristiques est passé de 194 à 243 au cours des deux dernières années. Shahvardi a déclaré qu'il existe actuellement 10 hôtels, 15 maisons d'hôtes, 5 installations de repos routier, 13 complexes touristiques et 4 zones de camping et touristiques dans le gouvernorat. Il a rappelé qu'au cours des neuf derniers mois, 1 263 000 personnes ont séjourné dans des établissements officiels, non officiels et d'urgence de la province. Il existe 10 sites du patrimoine mondial, 1 055 monuments nationaux et 3 655 monuments historiques enregistrés dans le Khorasan du Sud. 4 des 26 sites du patrimoine mondial et 5 sites du patrimoine national du pays sont situés dans le Khorasan du Sud.