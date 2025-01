Iran : le navire miliaire Zagros sera mis à l'eau bientôt

Le commandant de la Marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani a affirmé que le navire militaire "Zagros", fabriqué, grâce à la capacité et à l'expertise des ingénieurs iraniens, serait mis à l'eau cette semaine.

"Ce navire est l'un des acquis militaires les plus exceptionnels du pays", s'est-il félicité lundi, lors de la Conférence nationale sur la marine iranienne et les industries maritimes tenue à l'Université du golfe Persique, à Bouchehr dans le sud iranien.

"De plus, le plus grand pôle militaire de la région de Jask sera bientôt inauguré, englobant des quais spécialisés avec les équipements de navigation les plus avancés", a-t-il ajouté.

Le contre-amiral Irani a souligné que la qualité de la fabrication des navires en Iran était très élevée, et que ces progrès témoignaient de la puissance et de la capacité de l'Iran islamique dans le domaine de la navigation.

"Sur ce sens, la 86e flotte de la marine de la République islamique d'Iran, en surmontant divers obstacles, a pu présenter les capacités maritimes de la République islamique d'Iran aux puissances mondiales et rendre le terrain propice à l’exploitation de l’économie maritime", a-t-il conclu.