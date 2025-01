L'Iran et la troïka européenne s'entendent pour reprendre les négociations sur la levée des sanctions

" Le troisième tour de négociations entre l'Iran et trois pays européens a eu lieu à Genève", a écrit Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires juridiques et internationales, sur X.

"Ces discussions étaient sérieuses, franches et constructives. Nous avons mis au point certain détails et abordé des idées dans les deux domaines de la levée des sanctions et du nucléaire qui sont essentielles pour parvenir à un accord. ", a-t-il soutenu.

"Il y a eu un consensus sur la nécessité de reprendre les négociations et de créer et de maintenir un climat approprié par toutes les parties pour parvenir à un accord. Il a été convenu que les discussions se poursuivraient", a-t-il conclu.